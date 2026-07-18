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LEDRO. Controlli straordinari della Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro sulle strade della Valle di Ledro, con un servizio mirato alla verifica dei motocicli in transito lungo le principali arterie della valle.
L'operazione, svolta con due pattuglie coordinate da un ispettore e un totale di cinque operatori, è stata organizzata in risposta alle richieste di maggiore sicurezza avanzate dalle comunità locali, soprattutto durante il periodo estivo quando il traffico di moto aumenta sensibilmente. L'iniziativa arriva inoltre a pochi giorni dal tragico incidente mortale avvenuto a Bezzecca.
Nel corso dell'attività sono stati controllati oltre 40 motocicli. Il bilancio parla di 20 verbali elevati, per un importo complessivo superiore a 2.200 euro, oltre al ritiro di tre patenti di guida per sorpassi ritenuti particolarmente pericolosi.
Gli agenti hanno inoltre ritirato due carte di circolazione relative a motocicli che presentavano modifiche costruttive non autorizzate. Tra le altre infrazioni accertate figurano anche l'assenza di dispositivi di sicurezza, sorpassi irregolari e velocità non adeguata alle condizioni della strada.
Il comandante del Corpo evidenzia come questi servizi richiedano un notevole impiego di personale in un periodo già caratterizzato da un'intensa attività operativa, ma rappresentino una scelta precisa per rafforzare la presenza sul territorio e aumentare la sicurezza della circolazione. Sottolineata anche la professionalità degli operatori, chiamati a intervenire su strade molto frequentate e caratterizzate da un elevato flusso turistico.
I controlli straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane con verifiche effettuate senza preavviso, nell'ambito delle attività di prevenzione e tutela della sicurezza stradale.