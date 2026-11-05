DRO - Il ricordo di Stefano Maltagliati, capitano di “Navigarda” e a lungo musicista e chitarrista nel gruppo FSM di Dro, resterà per sempre nella comunità di Dro.

Ad un anno dalla scomparsa di “Capitan Malta” (così era noto sui battelli che percorrevano la tratta tra Maderno e Torri del Benaco), avvenuta il 30 ottobre del 2025, l’associazione musicale Sonà di Dro ha voluto ricordare la figura di Stefano Maltagliati, dedicandogli una delle tre sale prove che l’associazione gestisce all’ex municipio di via Battisti a Dro.

«Ad un anno esatto dalla scomparsa di Stefano, avvenuta a soli 53 anni, la sua musica e il ricordo continuano a risuonare più forti che mai nel cuore dell’associazione Sonà e di quanti hanno condiviso con lui note, sogni e palcoscenici - spiega l’associazione Sonà guidata da Gian Luca Serra e Max Bortolameotti - in accordo con la moglie Valentina, i figli Lisa e Andrea Josè, e il suo gruppo FSM, una delle sale prove a disposizione di band e gruppi musicali sarà intitolata a “Steve Vibra”, il nickname che Stefano Maltagliati usava quando suonava con la band e saliva sul palco».

La sala prove conserva inoltre la chitarra mancina di Stefano Maltagliati e il suo originale amplificatore, donato dalla famiglia, e potrà trasmettere ad altri gruppi e giovani musicisti la passione per la musica e il rock che “Steve Vibra” ha sempre mantenuto nella sua vita, nonostante gli impegni famigliari e professionali.

«Vorremmo che il suo entusiasmo continui a vivere nel posto in cui la musica nasce e si suona insieme - spiega ancora l’associazione Sonà - la sala prove di via Battisti continuerà ad essere un luogo simbolo in suo ricordo: uno spazio in cui i giovani musicisti e le band del territorio potranno continuare a suonare, crescere ed esprimersi, portando avanti l’eredità e la passione che Stefano ha sempre dimostrato.

La sua vita è stata un’avventura continua, fatta di note, venti e onde; ora la sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato».