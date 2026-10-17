LEDRO. Quarant'anni di attività, lavoro e cooperazione, con importanti ricadute occupazionali per la valle. Metallurgica Ledrense ha celebrato sabato 17 ottobre il proprio anniversario nella sede di via Ampola, a Tiarno di Sopra, ripercorrendo la storia di un'impresa che ha saputo affrontare le difficoltà e mantenere la propria presenza produttiva in un territorio alpino.

Alla festa organizzata all'interno dello stabilimento hanno partecipato soci, lavoratori, rappresentanti delle istituzioni e numerosi cittadini. Un'occasione per celebrare il traguardo raggiunto dall'azienda e il suo legame con la comunità locale, costruito attraverso quattro decenni di attività.

Presenti anche il sindaco di Ledro Claudio Oliari e il vicepresidente della Provincia, assessore allo sviluppo economico, Achille Spinelli, che ha evidenziato l'importanza delle realtà imprenditoriali capaci di mantenere occupazione e opportunità lavorative nelle valli trentine.

«Quella di Metallurgica Ledrense è una storia di lavoro e radici in valle. Quarant'anni di passione, impegno quotidiano e presidio occupazionale sono un grande risultato per questa realtà produttiva, che offre opportunità a chi vive in questo bellissimo territorio», ha dichiarato Spinelli, ringraziando tutte le persone che hanno contribuito e continuano a contribuire alla crescita dell'azienda.