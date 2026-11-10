RANGO. Il borgo del Bleggio Superiore, inserito tra i Borghi più belli d’Italia, si prepara ad accendere le luci del Natale. Sabato 14 novembre alle 14.30 si inaugurano i tradizionali mercatini di Natale di Rango, tra i primi ad aprire in Trentino insieme a quelli di Pergine Valsugana. La manifestazione, presentata nella sede della Federazione delle Pro Loco, trasformerà vicoli, corti e avvolti del centro storico in un percorso tra artigianato, specialità gastronomiche e musica.

Saranno circa 90 espositori, ai quali si aggiungeranno le associazioni di volontariato presenti a rotazione nei fine settimana. Il 60% arriva dalle Giudicarie e dal Garda, il restante 40% da altre zone del Trentino. L’edizione 2026 prevede 20 giornate di apertura, due in più rispetto allo scorso anno, con orario dalle 9.30 alle 18.30.

Tra le novità c’è la mostra fotografica itinerante «Alcide De Gasperi. Album 1946. L’estate delle scelte», promossa dal Comune di Bleggio Superiore con il Consiglio provinciale di Trento, la Fondazione Museo storico del Trentino e la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. Con l’Ecomuseo della Judicaria sono in programma anche visite guidate alla scoperta della storia e delle tradizioni locali.

L’organizzazione è affidata alla Pro Loco di Rango, presieduta da Roberta Roversi. Sono circa 600 le persone coinvolte tra residenti, volontari, espositori e addetti ai parcheggi. Fondamentale anche il contributo di circa 150 abitanti che mettono a disposizione spazi privati del borgo. Le risorse raccolte vengono reinvestite in iniziative culturali, sociali e ricreative per la comunità.

I mercatini saranno aperti il 14, 15, 21, 22, 27, 28 e 29 novembre e il 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 29, 30 e 31 dicembre. Ingresso e parcheggi sono gratuiti. Sono previsti bus navetta a pagamento da Fiavè, Cavrasto, Ponte Arche e Passo Durone. Per i camper