LEDRO. Non ce l’ha fatta Sabrina Boccagni, 56enne di Molina di Ledro che nella tarda mattinata di mercoledì è rimasta coinvolta in un tremendo incidente stradale lungo la statale “240”, tra Pieve e Mezzolago. Questa sera i figli e il marito si sono stretti attorno a lei nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento, accompagnandola nell’ultimo viaggio. Mercoledì, alle 11.30, Sabrina si era appena lasciata Pieve alle spalle ed era diretta verso casa.

Poco prima di Mezzolago, ha perso il controllo della sua Fiat “Panda”. L’auto ha invaso la carreggiata opposta, sulla quale stava transitando un autoarticolato; l’uomo al volante, di Belluno, è rimasto illeso. Per lei, invece, l’impatto è stato molto violento: le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Il personale sanitario, effettuate le manovre di rianimazione e stabilizzatone i parametri vitali, ha predisposto il trasferimento in elisoccorso al nosocomio di Trento.

Lì, ha trascorso diverse ore in sala operatoria, dove è stato tentato il tutto per tutto. Purtroppo stasera, dopo un giovedì stabile ma estremamente difficile, il cuore di Sabrina si è fermato e ha cominciato a battere all’unisono in quello delle persone che la amavano. L’intera comunità di Ledro esprime vicinanza e pensieri d’affetto alla famiglia.



L’approfondimento sul quotidiano in edicola domani o nell'edizione digitale all'indirizzo https://epaper.ladige.it/