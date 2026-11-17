LEDRO. Prende forma il progetto per una ciclabile protetta lungo la sponda nord del lago di Ledro. Sono stati consegnati i lavori del primo lotto, che collegherà Mezzolago a Molina di Ledro: un intervento da 1.050 metri pensato per rendere più sicuro il passaggio di pedoni e ciclisti in uno dei tratti più frequentati del lago.

La consegna è avvenuta ieri mattina alla presenza del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, del sindaco di Ledro Claudio Oliari e dell’assessore comunale alla viabilità Roberto Sartori. Il cantiere trasformerà l’attuale passeggiata in un percorso ciclopedonale a doppio senso, largo tre metri, dall’opera di presa della centrale idroelettrica di Riva del Garda, in località Mezzolago, fino alla spiaggia di Besta, a Molina.

Il progetto prevede l’allargamento del tracciato, nuovi muri di sostegno rivestiti in pietra e parapetti filtranti in acciaio inox. In programma anche il rifacimento della pavimentazione, un’illuminazione segnapasso a led e il ripascimento della spiaggia di Besta. L’intervento è gestito dal Comune di Ledro e comporta una spesa di 1,7 milioni di euro, di cui 1,1 milioni finanziati dalla Provincia.

Il collegamento proseguirà con un secondo lotto, lungo circa 1,5 chilometri, tra Pieve e Mezzolago. In questo caso l’opera sarà finanziata e gestita direttamente dalla Provincia, con uno stanziamento di 3 milioni di euro. La gara è prevista tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027.

Una volta completati entrambi gli interventi, il nuovo tracciato raggiungerà circa 2,5 chilometri, collegando le località lungo la sponda settentrionale del lago e raccordandosi, a Mezzolago, con la rete ciclabile già esistente in valle. Tra le prospettive indicate dall’amministrazione comunale c’è anche la progettazione di un ulteriore tratto da Vasta verso la ciclabile del Ponale, che potrebbe contribuire alla realizzazione di un itinerario ad anello.