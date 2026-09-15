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LEDRO. Nel pomeriggio di oggi, martedì 15 settembre, alle 15.30, un ciclista di 53 anni è rimasto ferito lungo la ciclabile di Molina di Ledro, in località Artia.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del Corpo di Molina di Ledro, i sanitari della Croce Rossa e l’elisoccorso di Trentino Emergenza.
A causa della zona impervia in cui si trovava il ferito, gli operatori dell’elisoccorso hanno effettuato il recupero tramite verricello.
Dopo l’atterraggio nel vicino campo sportivo per i primi accertamenti, il ciclista è stato trasferito all’ospedale di Rovereto in codice giallo per la frattura del femore.
Le operazioni di soccorso e recupero si sono concluse alle 16.10.