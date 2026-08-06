LEDRO. Le gallerie Dom e Agnese, lungo la Statale 240 di Loppio e della Val di Ledro, saranno chiuse al traffico nella notte tra oggi, giovedì 6 agosto, e domani, venerdì 7 agosto, dalle 22 alle 6. Lo comunica il Servizio Gestione Strade della Provincia, spiegando che la sospensione della circolazione è necessaria per consentire alcune prove e verifiche tecniche nella galleria Agnese, definite di carattere eccezionale, prioritario e urgente.

L'interruzione riguarderà il tratto compreso tra l'incrocio con la SP 37 del Monte Tombio (km 19,500) e quello con la SP 234 di Pregasina (km 24,830). Durante la chiusura sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi di soccorso.

Per raggiungere la Val di Ledro da Riva del Garda viene consigliato il percorso alternativo lungo la SS 421 fino a Ponte Arche (con possibilità di utilizzare la SP 37 fino al Lago di Tenno), per poi proseguire sulla SS 237 passando da Tione di Trento e Storo, fino a ricongiungersi con la SS 240.

Intanto la Provincia e il Comune di Ledro hanno avviato il confronto con gli stakeholder del territorio per definire il periodo e gli orari delle future chiusure della galleria previste nel prossimo autunno. Il primo incontro è in programma nelle prossime settimane.