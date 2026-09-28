LEDRO. Momenti di grande apprensione nella mattinata di oggi, lunedì 28 settembre, a Tiarno di Sopra, dove un bambino di appena 2 anni è rimasto ustionato all’interno di un’abitazione. L’allarme è scattato poco prima delle 11 e la centrale di emergenza ha immediatamente mobilitato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa, che hanno prestato le prime cure al piccolo. Considerata la situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero di Trentino Emergenza, con il quale il bambino è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure necessarie.

A Tiarno di Sopra sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari del paese, impegnati nel supporto alle operazioni di soccorso. Al momento non sono disponibili ulteriori indicazioni sull’entità delle ustioni riportate dal bambino.

Restano soprattutto da chiarire le circostanze dell’incidente domestico e che cosa abbia provocato le ustioni. Gli accertamenti serviranno a ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno dell'abitazione nei minuti precedenti alla richiesta di aiuto.