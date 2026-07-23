TENNO. Al via la procedura per la realizzazione della nuova rotatoria all'intersezione tra la SS421 e la SP37, in località lago di Tenno. L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac) ha avviato la gara per l'affidamento dei lavori di sistemazione dello snodo, destinato a completare il riassetto di un punto strategico per la mobilità del Garda Trentino. L'investimento complessivo ammonta a 2,3 milioni di euro, mentre l'importo dei lavori messi a gara è di 890.554 euro.

Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, sottolinea che l'opera consentirà di aumentare in modo significativo la sicurezza stradale in un'area caratterizzata da un traffico turistico sempre più intenso. Dopo il completamento degli interventi di messa in sicurezza del versante, sarà possibile realizzare la rotatoria definitiva, migliorando l'accesso al lago di Tenno e al borgo di Canale.

L'intervento, curato dall'Agenzia provinciale per le opere pubbliche, segue infatti i lavori di consolidamento della parete rocciosa sovrastante, effettuati con barriere paramassi, pannelli in fune e altre opere di protezione. Il progetto prevede la sostituzione dell'attuale sistemazione provvisoria con una rotatoria del diametro di 35 metri, studiata per rendere più fluido il traffico e ridurre la velocità dei veicoli lungo la SS421.

Saranno inoltre realizzati percorsi pedonali protetti per collegare parcheggi, campeggio, strutture ricettive e accessi al lago, insieme a due nuove piazzole per le autocorriere, così da evitare interferenze con la circolazione sulla statale. Il progetto comprende anche muri di sostegno rivestiti in pietra locale, il potenziamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, l'adeguamento dei sottoservizi, nuove barriere di sicurezza, un impianto di illuminazione a led e la sistemazione a verde delle aree interessate.

I lavori avranno una durata prevista di 250 giorni naturali e consecutivi. Le imprese invitate dovranno presentare le proprie offerte entro il 2 settembre 2026.