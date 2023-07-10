TRENTO. Si è sentito male mentre accorreva per soccorrere una ragazza in moto, che a una curva era finita fuori strada, contro una vettura parcheggiata.

L'uomo si trovava nella vicina pizzeria quando si stava precipitando verso il punto dello schianto, quando si è sentito male ed è caduto, riportando anche un trauma cranico grave.

L'allarme è scattato a Molina, poco dopo le 22.30 e alcune persone che hanno assistito alla scena sono subito intervenute, anche praticando le prime manovre di rianimazione all'uomo, 44 anni.

Sul posto sono subito intervenuti diversi mezzi di soccorso, oltre ai vigili del fuoco volontari e alle forze dell'ordine.

L'elicottero di Trentino Emergenza è atterrato quindi nella notte al campo sportivo di Molina.

Il 44enne, colpito probabilmente da un arresto cardiaco, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Le sue condizioni sarebbero gravi, ma fortunatamente l'uomo non si troverebbe in pericolo di vita.



Conseguenze non gravi, invece, per la ragazza, 23 anni, residente a Arco, anche lei presa in carico al pronto soccorso del capoluogo.