PIEVE DI LEDRO. Uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent'anni chiude l'edizione 2026 di Pieve Pensa. Sabato 29 agosto, alle 21 in piazza Müllheim a Pieve di Ledro, è in programma “Il sangue di Garlasco”, incontro dedicato all'omicidio di Chiara Poggi, alla condanna definitiva di Alberto Stasi e alla nuova indagine della Procura di Pavia che coinvolge Andrea Sempio.

Ospite della serata sarà Gianluca Zanella, giornalista d'inchiesta, scrittore e fondatore del progetto indipendente DarkSide – Storia Segreta d'Italia, autore del libro “Nel sangue di Garlasco”. A dialogare con lui sarà Cristina Sartori, criminalista specializzata in grafologia giudiziaria e presidente della Pro Loco di Pieve di Ledro. Al centro dell'incontro ci sarà la ricostruzione dell'iter giudiziario che, dopo due assoluzioni, ha portato alla condanna definitiva di Stasi a 16 anni di reclusione.

L'attenzione si sposterà quindi sulla nuova indagine nei confronti di Andrea Sempio, da considerarsi innocente fino a un'eventuale sentenza definitiva. Attraverso l'analisi degli atti si cercherà di comprendere quali elementi abbiano portato la Procura di Pavia a riaprire un fronte investigativo su un delitto per il quale esiste già una condanna definitiva, quale sia lo stato dell'inchiesta e quali possano essere le conseguenze sul piano giudiziario.

«Non sarà un processo parallelo e non sarà una sfida tra tifoserie», sottolinea Cristina Sartori. L'obiettivo, spiega, sarà tornare «al contenuto, ai dati, alle indagini», analizzando prove, criticità e interrogativi ancora aperti. L'appuntamento è a ingresso libero. In caso di maltempo l'incontro sarà trasferito alla Sala al Lago di Pieve di Ledro. Al termine sarà possibile acquistare il libro di Zanella e partecipare al firmacopie con l'autore.