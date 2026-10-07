LEDRO. Domenica 4 ottobre, a partire dalle 10, il campo sportivo e il lungolago di Pieve si sono tinti di mille colori grazie a "Io corro per Chanel". L'evento benefico, giunto alla sua sesta edizione, è dedicato alla memoria della piccola Chanel Bertolotti, prematuramente scomparsa a causa del Dipg (glioma del ponte encefalico).

Dopo una corsa da 10 km per atleti e non, accompagnata dalla camminata in riva al bacino ledrense per le famiglie, i più piccoli si sono potuti sbizzarrire in vari giochi di gruppo. Naturalmente, dopo essersi saziati con mamme, papà e nonni nel pranzo in compagnia a base di polenta con spezzatino, patatine e würstel. Stare insieme ed onorare la vita vissuta da Chanel è l'obiettivo che di anno in anno si pongono i partecipanti, uniti a sostegno della ricerca scientifica e, in particolare, del protocollo pediatrico attivabile in presenza dell'aggressiva neoplasia citata.

«Siamo arrivati alla sesta edizione - commenta Charlotte Manara, mamma di Chanel - eppure, ancora una volta, faccio un po' fatica a trovare le parole giuste per raccontare quanto questa giornata sia speciale per me e per tutta la nostra famiglia. Sono passati sette anni da quando Chanel non è più con noi, ma momenti come quelli di domenica dimostrano che il suo ricordo è ancora vivo. È vivo nei nostri cuori, nella sua famiglia, negli amici e in ciascuna persona che, anche senza averla conosciuta, è stata presente per lei. In questi anni, grazie a tutti voi, abbiamo raccolto circa 47mila euro per sostenere la ricerca contro il Dipg.

Un risultato che mi emoziona profondamente». Dietro ad ogni euro, infatti, vi sono parenti, rapporti di amicizia e donatori sconosciuti mossi dalla voglia di fare qualcosa di concreto. "Io corro per Chanel" però non è solo una raccolta fondi. «È vedere i bambini giocare, ridere e correre - aggiunge la madre della piccola - è vedere qualcuno intento ad affrontare la 10 km di corsa con grinta e gioia, benché non si sia allenato adeguatamente alla sfida. È incontrarsi, condividere e ritrovarsi. È, soprattutto, valorizzare quell'amicizia e quella vicinanza che possiamo respirare davvero nell'aria e che, ogni anno, ci fanno sentire con intensità quanto Chanel sia sempre tra noi.

Per questo ci tengo a ringraziare tutti coloro che, in qualunque modo, ci hanno aiutati a rendere possibile questa giornata. A chi ci ha raggiunti domenica, a chi ci ha sostenuti e ci sostiene da lontano, a chi ha corso, a chi ha giocato, a chi semplicemente porta Chanel nel proprio cuore e nella propria quotidianità. Grazie a chi continua a camminare insieme a noi in questo lungo percorso. Sapere che, anche dopo sette anni, Chanel riesca a riunire così tante persone per una causa così importante è indubbiamente un dono prezioso. Grazie a te Chanel perché, in qualche modo, sei ancora qui con noi».

È ancora possibile aderire alla raccolta fondi effettuando una donazione via bonifico con causale "lo corro per Chanel", intestato a Charlotte Manara ed iban: IT64W0585634310078571434454.