LEDRO. Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 18 novembre, lungo la strada statale tra Pieve di Ledro e Mezzolago. Intorno alle 11.30 un'automobile e un camion sono rimasti coinvolti in uno scontro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stata la persona a bordo dell'automobile, le cui condizioni sono apparse subito estremamente gravi. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione sul posto, prima di predisporre il trasferimento d'urgenza con l'elicottero sanitario all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Pieve di Ledro, il personale della Croce Rossa, gli agenti della Polizia locale Alto Garda e Ledro, incaricati dei rilievi, e i carabinieri di Ledro, impegnati nella gestione della viabilità.

Scontro tra auto e camion a Ledro, un ferito grave: strada chiusa Scontro tra auto e camion a Ledro, un ferito grave: strada chiusa Scontro tra auto e camion a Ledro, un ferito grave: strada chiusa Scontro tra auto e camion a Ledro, un ferito grave: strada chiusa Scontro tra auto e camion a Ledro, un ferito grave: strada chiusa Scontro tra auto e camion a Ledro, un ferito grave: strada chiusa Scontro tra auto e camion a Ledro, un ferito grave: strada chiusa Scontro tra auto e camion a Ledro, un ferito grave: strada chiusa Scontro tra auto e camion a Ledro, un ferito grave: strada chiusa Scontro tra auto e camion a Ledro, un ferito grave: strada chiusa

A causa della gravità dell'incidente e per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada statale è stata chiusa al traffico. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare il percorso alternativo attraverso località Pur. Restano da chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.