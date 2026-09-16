VAL DI LEDRO. Notte di chiusura sulla Strada statale 240 di Loppio e della Val di Ledro. Le gallerie Dom e Agnese saranno infatti interdette al traffico dalle 22 di lunedì 21 settembre alle 6 di martedì 22 settembre 2026. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra l'incrocio con la SP 37 del Monte Tombio, al chilometro 19,500, e quello con la Sp 234 di Pregasina, al chilometro 24,830.

La chiusura è stata disposta dal Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento per consentire l'esecuzione di misurazioni di convergenza all'interno della galleria Dom. Si tratta di verifiche considerate prioritarie e necessarie in vista dell'avvio dei lavori previsti sull'infrastruttura.

Per limitare l'impatto sulla circolazione sono state programmate due riaperture temporanee, alle 24 e alle 4.15. In quei momenti gli automobilisti in attesa potranno attraversare il tratto interessato accompagnati da una safety car, così da garantire il passaggio in condizioni di sicurezza.

Agli automobilisti viene chiesto di organizzarsi con un po' di anticipo: chi è diretto verso la Val di Ledro dovrà mettersi in colonna all'imbocco della galleria Dom, mentre chi viaggia verso Riva del Garda dovrà attendere all'ingresso della galleria Agnese. La Provincia raccomanda di arrivare ai punti di accesso circa 15 minuti prima delle finestre di riapertura.

Durante le ore di chiusura sarà necessario utilizzare un percorso alternativo. Per chi da Riva del Garda deve raggiungere la Val di Ledro, viene indicato il percorso lungo la Ss 421 fino a Ponte Arche, con la possibilità di utilizzare la SP 37 fino al Lago di Tenno, per poi proseguire sulla Ss 237 in direzione di Storo, passando per Tione di Trento, e infine rientrare sulla SS 240.

La chiusura, dunque, sarà concentrata nelle ore notturne, con l'obiettivo di consentire le verifiche tecniche necessarie senza interrompere completamente la circolazione durante il giorno.