LEDRO. Prendono il via questa sera, lunedì 16 novembre, i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della galleria Dom, lungo la statale 240 che collega la Valle di Ledro all’Alto Garda. Un intervento da oltre 2,6 milioni di euro che comporterà inizialmente chiusure notturne della strada, ma con disagi sensibilmente ridotti rispetto alle previsioni originarie. Grazie a una nuova soluzione tecnica, infatti, le limitazioni notturne continuative passeranno dai cinque mesi inizialmente ipotizzati a circa sei settimane.

Il cantiere è stato consegnato all’impresa Geobau srl, aggiudicataria dei lavori per 2.661.285 euro, alla presenza del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, degli amministratori locali e dei tecnici provinciali. L’obiettivo è risanare la struttura della galleria e stabilizzarne i piedritti, garantendo la sicurezza di un collegamento fondamentale per residenti, pendolari e attività economiche.

La prima fase partirà questa sera con chiusure dalle 21.30 alle 6 del mattino, esclusivamente nelle cinque notti infrasettimanali. Nei fine settimana la galleria resterà aperta. I lavori, che prevedono il consolidamento della calotta attraverso iniezioni cementizie, dureranno circa un mese e mezzo. Qualora non fossero terminati prima, saranno comunque sospesi entro il 20 dicembre per consentire la regolare circolazione durante le festività natalizie.

Per limitare le difficoltà di chi deve spostarsi nelle ore notturne, sono state predisposte quattro finestre di transito con Safety Car, durante le quali i veicoli potranno attraversare il cantiere scortati dai mezzi di sicurezza. Per chi scende da Ledro verso Riva del Garda, i passaggi sono previsti alle 23.10 e alle 4.15, con ritrovo al bivio della provinciale 234 per Pregasina. Per chi sale dal Garda verso Ledro, invece, gli orari saranno le 23 e le 4.25, con accesso dal bivio della provinciale 37 del Monte Tombio per Pranzo. Agli automobilisti viene raccomandato di presentarsi ai varchi con sufficiente anticipo.

La novità principale riguarda però la seconda fase dell’intervento, che partirà a gennaio 2027. Per installare la rete in acciaio inox a protezione della calotta verrà utilizzato un piano di lavoro mobile, una sorta di «galleria nella galleria», che permetterà agli operai di lavorare in quota mentre i veicoli continueranno a transitare al di sotto della struttura. La circolazione sarà garantita 24 ore su 24, sette giorni su sette, a senso unico alternato regolato da un semaforo intelligente.

Le fasi successive, comprendenti anche la posa di circa 600 tiranti lunghi 18 metri, si svilupperanno nell’arco di circa 15 mesi. Durante i lavori sarà previsto un limite di altezza di 4,10 metri per i veicoli in transito. Saranno necessarie soltanto occasionali chiusure notturne di una singola notte per lo spostamento delle strutture mobili. Durante le festività pasquali e per tutta la stagione estiva il cantiere sarà smobilitato, ripristinando la normale circolazione a doppio senso.

«La messa in sicurezza di questo tratto strategico di viabilità di collegamento con l’Alto Garda fa parte di un percorso sul quale ci siamo impegnati con la Valle di Ledro a partire dall’evento del novembre 2023», ha spiegato Fugatti. Il presidente ha sottolineato come la soluzione individuata sia il risultato del confronto con amministrazioni locali e categorie economiche. «Credo che la popolazione della Valle di Ledro abbia dimostrato pazienza e senso di responsabilità. Abbiamo cercato di individuare una soluzione che potesse agevolare il più possibile i cittadini, in particolare le tante persone che ogni giorno raggiungono l’Alto Garda per lavoro».

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Comunità Alto Garda e Ledro Giuliano Marocchi, dal sindaco di Ledro Claudio Oliari e dal sindaco di Riva del Garda Alessio Zanoni, che hanno evidenziato l’importanza della soluzione progettuale per contenere le ripercussioni sulla mobilità del territorio.

Durante le chiusure totali della prima fase, il percorso alternativo consigliato tra Riva del Garda e Ledro passerà per Ponte Arche, Tione di Trento e Storo, prima di rientrare sulla statale 240. Resterà comunque garantito il transito dei mezzi di emergenza, secondo il protocollo concordato con le strutture di soccorso.

(foto Pat)