PIETRAMURATA. Un incendio ha richiesto nella notte l’intervento di 40 vigili del fuoco alla Meccanica del Sarca, in via Ghiaie. Le fiamme sono divampate poco prima dell’una nell’impianto che convoglia la segatura verso il silos di stoccaggio.

Il personale dell’azienda ha effettuato un primo intervento, contenendo il rogo in attesa dei soccorsi. I pompieri hanno poi smontato e svuotato le tubature, eliminando la segatura bruciata e verificando che il fuoco non si fosse propagato all’interno dello stabilimento.

Incendio a Pietramurata Incendio a Pietramurata Incendio a Pietramurata Incendio a Pietramurata

Mobilitati i vigili del fuoco volontari di Pietramurata, Lasino, Arco e Riva del Garda, oltre ai permanenti di Trento. L’intervento si è concluso verso le 3.30. Nessun ferito. I danni riguardano il silos, alcune condutture e un motore elettrico.