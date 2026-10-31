DRO. Una nuova autobotte per potenziare le attività di soccorso e di spegnimento degli incendi sul territorio. È stata inaugurata a Dro la nuova dotazione dei Vigili del fuoco volontari, presentata ufficialmente sabato 31 ottobre nella caserma di via Roma.

Il mezzo rappresenta un importante investimento per il Corpo, che potrà contare su un’autobotte più moderna e attrezzata per affrontare le emergenze. L’arrivo del veicolo è il risultato di un percorso avviato nel 2014 e caratterizzato da diversi passaggi burocratici. L’autobotte era giunta a Dro il 6 dicembre 2025, in occasione delle celebrazioni di Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco.

Si tratta di un Iveco Magirus da 140 quintali, con sei posti a bordo e una cisterna capace di contenere 2.500 litri d’acqua. Il mezzo è inoltre dotato di un sistema di spegnimento a schiuma CAFS, tecnologia che consente di aumentare l’efficacia degli interventi antincendio.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità e della comunità locale, con la benedizione del veicolo e il tradizionale taglio del nastro. Nel corso della giornata è stato possibile visitare la caserma e conoscere da vicino i mezzi e le attrezzature utilizzati dai pompieri.

L’iniziativa ha rappresentato anche un’occasione per avvicinare la popolazione, in particolare i più giovani, al mondo del volontariato e al lavoro svolto quotidianamente dai Vigili del fuoco.