TENNO. Ci sono voluti due mesi e mezzo, dieci settimane da incubo per la famiglia, ma finalmente le ceneri di Michele Corradi sono tornate in Italia nella casa della famiglia Corradi a Gavazzo. Il 46enne originario di Tenno era morto il 7 ottobre scorso in Colombia, per un malore improvviso nella casa di Santa Marta (città costiera sul Mar dei Caraibi) dove viveva con la compagna colombiana.



Corradi era stato trasferito in un primo ospedale e poi in un secondo, dove è rimasto in rianimazione per una settimana prima che i medici staccassero le macchine di fronte alla morte cerebrale. Iniziava così una lunga trafila burocratica, non priva di qualche brutta sorpresa in loco, che solo in questi giorni si è finalmente conclusa con il ritorno delle ceneri a casa.



Contatti con Consolato, Ambasciata, telefonate e un contatto importante con l'associazione "Orquidea" di Trento formata da colombiani che ha dato un supporto importante alla famiglia con i ponti direttamente in Colombia per completare l'operazione. Anche l'amministrazione tennese è stata sempre in contatto con la famiglia, con le istituzioni colombiane attraverso il sindaco Giuliano Marocchi e l'assessora Ilaria Santoni, impegnati a sbrigare complicati aspetti burocratici e relazioni con la Colombia.



«Sono state settimane intense e complicate, relazioni non semplici con la Colombia - commenta il primo cittadino tennese - in particolare con l'assessora Santoni abbiamo tenuto costanti contatti con Ambasciata e Consolato per supportare la famiglia in questo momento difficile. La speranza di tutti era quella di riuscire a portare a Tenno Michele prima del Natale e cosi è stato. Con l'assessora abbiamo incontrato in Comune i genitori e la sorella di Michele per le ultime questioni».



«Abbiamo ritirato l'urna con le ceneri domenica a Linate - conferma la sorella di Michele, Elisa Corradi - grazie all'intervento diretto dell'associazione "Orquidea" di Trento, con un suo socio residente in Trentino che in questi giorni era in Colombia che è andato personalmente a ritirarle e ce le ha portate. Un grazie all'associazione, in particolare alla signora Rosita e al sindaco di Tenno». I funerali, finalmente, lunedì alle 15 in chiesa a Cologna.