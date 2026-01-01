VAL DI LEDRO. Un parapendista ha perso la vita oggi, primo gennaio, attorno alle 12 dopo essersi schiantato contro le rocce nella zona di Cima Capi, lungo la dorsale tra Riva del Garda e la Val di Ledro. L’uomo stava effettuando un volo quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del parapendio, precipitando violentemente sulla parete rocciosa.



Alcuni turisti presenti nell’area hanno assistito alla scena e hanno dato immediatamente l’allarme. La Centrale ha attivato subito i soccorsi, vista la gravità della situazione e la zona impervia dell’incidente.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Soccorso alpino di Riva del Garda e l’elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine per gli accertamenti di competenza. Inutili i soccorsi.