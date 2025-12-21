LEDRO. A partire da lunedì 22 dicembre diventano operativi gli sportelli della nuova sede rivana della Cassa Rurale di Ledro. Dismessi gli uffici di viale Martiri 28 giugno, infatti, l’attività apre in via Pilati numero 2/B. La palazzina è di nuova costruzione; al piano terra si trovano gli sportelli col servizio di cassa e la consulenza “retail”, al primo piano gli uffici per la consulenza “corporate” e “private”.



Nella sede lavoreranno 8 persone, coordinate dal nuovo direttore di filiale Francesco Giuliani: da poco entrato a far parte del team della Cassa rurale di Ledro e professionista di grande esperienza e capacità, ben conosciuto sulla piazza di Riva del Garda, avendo alle spalle un importante curriculum nel settore.



Ecco le parole del direttore generale Erico Bertolotti: «Auguro buon lavoro a tutta la squadra: un team di grande capacità e professionalità, che si è mostrato anche molto unito durante le fasi di trasloco. La nuova sede garantisce migliore accessibilità anche per passeggini e carrozzine, ha ampia possibilità di parcheggio e garantirà il miglior servizio possibile ai nostri soci e clienti».



Gli uffici saranno pienamente operativi, mentre per l’inaugurazione vera e propria si è scelto di attendere qualche settimana.