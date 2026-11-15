LEDRO. Giorni di festeggiamenti, gli scorsi, per lo storico negozio "Ferramenta Casari" di Molina di Ledro, che ha tagliato il traguardo dei 130 anni di vita senza mai abbassare la saracinesca per due giorni di ferie consecutivi.

Giuseppe Casari fondò, nel 1896, una piccola bottega che vendeva brocche, chiodi costruiti dai ciuaröi (chiodaioli) nelle fusìne (fucine) di Molina, che venivano agganciati sotto le suole degli scarponi, specialmente dei soldati. Nel tempo l'attività si è reinventata, forte anche dei numerosi cambiamenti vissuti: dalle due Guerre Mondiali al boom economico, osservando la nascita delle nuove tecnologie sino all'avvento dell'e-commerce, il commercio online.

Il testimone è passato di mano in mano: dai figli di Giuseppe, Silvio e Lucillo Casari nel Dopoguerra, ai nipoti Giuseppe, Claudio, Silvio e Fausto negli anni Cinquanta e Sessanta, fino alla costruzione nel 1969 dello storico edificio di famiglia - quattro appartamenti per i fratelli, il negozio al piano terra e il magazzino nell'interrato. Oggi al timone c'è il 51enne Marco Casari. Dal 2016, dopo anni di lavoro condiviso con il cugino Renato, può contare sul fidato dipendente Ivan Fenoli.

«Negli anni Settanta e Ottanta, durante il boom economico - racconta l'attuale titolare - la bottega era il punto di riferimento per qualsiasi esigenza: dalla ferramenta, ai sanitari, agli elettrodomestici, dai casalinghi al ferro per carpenteria. Poi, il vento è cambiato. E per resistere all'avanzata dei giganti della grande distribuzione, dei mercatoni, di Ikea e del colosso e-commerce Amazon, la bottega ha dovuto compiere un vero e proprio stillicidio di tagli coraggiosi. Via le bombole del gas per problemi di stoccaggio e normative, via i casalinghi, via il ferro da armatura e i profilati. Poi è stata la volta dell'arredo giardino e degli elettrodomestici, visto che Amazon ti porta a casa la lavatrice al mio stesso prezzo di acquisto», specifica con amarezza. Persino i fornitori storici si sono trasformati in concorrenti «scavalcando i negozianti per vendere direttamente sui cantieri» aggiunge.

Per non soccombere, ci si è dovuti reinventare di continuo. Nel 2014 è nato il reparto di abbigliamento e calzature sportive. Nel 2020 l'attività ha trovato spazio per il pet-food (cibo e accessori per cani, gatti, galline e ruminanti). Nel 2022 Marco Casari apre anche un secondo punto vendita, con apertura stagionale, a Pieve con l'obiettivo di intercettare i turisti e i campeggiatori. Non solo: dopo la parentesi di noleggio scooter elettrici turistici (conclusa quest'anno) è stata recentemente introdotta la vendita, con anche possibilità di noleggio, degli esoscheletri per la camminata assistita.

Dietro questo fervente dinamismo, però, resta una ferita aperta: la perdita della manualità. «Sono pochi i giovani che, oggi, sanno "arrangiarsi" nei piccoli lavori di casa - specifica il proprietario - la clientela è invecchiata, l'età media si è alzata e il reparto ferramenta originario si è via via ridotto. Trent'anni fa, quando lavoravo a fianco dei miei compianti zii, non c'erano orari ma vi era un rapporto di fiducia e rispetto con le persone che spesso vedo mancare. Gestire un'attività oggi significa alternare momenti di grande soddisfazione, legati ai feedback positivi dei clienti, a giornate di profondo sconforto, ripensamenti e programmazione affannosa sull'immediato futuro. I dati parlano chiaro: in Trentino, come nel resto d'Italia, i negozi di vicinato chiudono ogni giorno».

Eppure, la "Ferramenta Casari" ha trovato un'àncora di salvezza: puntare sulle calzature e sull'abbigliamento sportivo - settore di cui Marco è grande appassionato - cui ha ridato luce e prospettiva. Quanto durerà ancora? «Ogni tanto me lo chiedo - risponde lui - 15 anni sicuri, perché la pensione arriverà nel 2041...».