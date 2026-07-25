PIEVE DI LEDRO. La musica come linguaggio capace di unire le generazioni, ma anche di dividerle. È questo il filo conduttore di "Ma che razza di musica è questa?", l'incontro-spettacolo in programma martedì 28 luglio alle ore 21 in piazza Müllheim a Pieve di Ledro, nell'ambito della rassegna culturale "Pieve Pensa", promossa dalla Pro Loco di Pieve di Ledro.

Protagonisti della serata saranno Bobo Rondelli, tra le voci più originali del cantautorato italiano, e Maestro Pellegrini, chitarrista e polistrumentista degli Zen Circus. Quella di Ledro rappresenta una delle rare apparizioni in Trentino del cantautore livornese, che salirà sul palco per un appuntamento a metà tra concerto, dialogo e narrazione.

L'incontro alternerà canzoni eseguite dal vivo, racconti personali, ricordi e riflessioni sul rapporto tra la musica e le diverse generazioni. Dal rock al punk, fino al rap e alla trap, la serata proverà a interrogarsi su come ogni epoca abbia avuto i propri linguaggi artistici considerati provocatori o incomprensibili dagli adulti, trasformando il tradizionale giudizio sulla musica dei giovani in una domanda più ampia: cosa raccontano davvero le canzoni di una generazione?

Bobo Rondelli porterà sul palco la propria esperienza di autore cresciuto tra la tradizione cantautorale, il rock degli Ottavo Padiglione e una lunga carriera solista che lo ha visto spaziare tra musica, teatro, cinema e poesia. Accanto a lui, Maestro Pellegrini offrirà il punto di vista maturato nella scena indipendente italiana con gli Zen Circus, accompagnando il dialogo e l'esecuzione dei brani.

«Con "Pieve Pensa" vogliamo creare occasioni nelle quali la cultura non venga semplicemente presentata al pubblico, ma accada davvero, attraverso l'incontro tra le persone, le idee e le esperienze», spiega la presidente della Pro Loco di Pieve di Ledro, Cristina Sartori. «La presenza di Bobo Rondelli e Maestro Pellegrini ci permette di affrontare il rapporto tra le generazioni senza retorica, attraverso la musica, l'ironia e il racconto. Sarà una serata viva, libera e probabilmente imprevedibile».

La rassegna "Pieve Pensa" punta infatti a trasformare la piazza in uno spazio aperto dedicato alla cultura, all'attualità e al confronto, affiancando alle tradizionali iniziative estive un programma di incontri con ospiti provenienti da ambiti diversi.

L'appuntamento è in programma martedì 28 luglio alle ore 21 in piazza Müllheim a Pieve di Ledro. L'ingresso è libero e gratuito.