CAMPIELLO. Un’auto è uscita di strada nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 ottobre, lungo la statale 47 della Valsugana, all’altezza di Campitello, al chilometro 106. La persona coinvolta è rimasta illesa.

L’allarme è scattato alle 16.50, quando da Trento è partita una chiamata selettiva per attivare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con 11 operatori e una pinza idraulica, oltre ai servizi tecnici e al mezzo APS Sprinter.

Oltre alle operazioni legate all’incidente, i soccorritori si sono occupati della gestione della viabilità, resa più complicata dal traffico intenso dell’ora di punta. Per consentire l’intervento in sicurezza, il traffico è stato deviato in direzione Levico, mentre verso Borgo è stato istituito un senso unico alternato.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana. L’intervento si è concluso alle 17.50, con il rientro dei vigili del fuoco.