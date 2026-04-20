NAGO. Qualcuno ce le ha messe di proposito. Le decine di puntine da disegno trovate sabato 18 aprile sulla pista ciclabile tra Passo San Giovanni, Nago e Mori non lasciano spazio a interpretazioni: è sabotaggio. I ciclisti colpiti – la notizia data dal Tgr Rai – sono stati numerosi, le forature altrettante.



Il tratto incriminato, in parte in discesa, rende l'accaduto ancora più preoccupante: perdere il controllo della bici a causa di una gomma a terra non è un'ipotesi da sottovalutare.



Non sarebbe la prima volta che si verificano episodi simili in questa zona. Chi frequenta abitualmente il percorso chiede ora che vengano presi provvedimenti concreti per individuare i responsabili e garantire la sicurezza sulla pista.