LENZUMO. A distanza di appena 24 ore da un episodio analogo, un nuovo incidente in parapendio si è verificato nella zona di Lenzumo, in val Concei, nel territorio di Ledro. Un uomo di 58 anni, di nazionalità tedesca, è precipitato da un’altezza di circa 30 metri durante la fase di volo. L’impatto al suolo è stato violento, tanto da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi.



Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Rossa di Ledro e i vigili del fuoco volontari di Concei, che hanno prestato le prime cure all’uomo. Il 58enne era cosciente ma lamentava forti dolori.



Attivato anche l’elisoccorso, che ha trasferito il ferito in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.