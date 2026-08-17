RIVA DEL GARDA. Una violenta perturbazione accompagnata da forti raffiche di vento ha attraversato nel pomeriggio di oggi, 17 agosto, l’Alto Garda, provocando danni e numerosi interventi dei vigili del fuoco tra Riva del Garda, Arco e Dro. In molti hanno visto la piccola tromba d’aria che si è formata sul lago, proprio nelle acque antistanti Riva.

Non si registrano feriti, ma diverse piante sono state abbattute e alcuni rami sono finiti sulle auto. Problemi soprattutto alla viabilità: la statale 240 tra Riva e Ledro e la Gardesana 45 bis a Dro sono rimaste temporaneamente bloccate per la caduta di grossi cipressi sulla carreggiata. I pompieri hanno lavorato per rimuovere alberi e rami e mettere in sicurezza le strade.