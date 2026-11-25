LEDRO - Ieri pomeriggio, nella gremitissima chiesa di San Vigilio di Molina, la comunità di Ledro ha dato il suo ultimo abbraccio a Sabrina Boccagni, 56enne che venerdì scorso ha perso la vita dopo due giorni trascorsi a lottare nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Chiara di Trento. Lì era stata ricoverata per 48 ore a seguito del gravissimo incidente stradale in cui era rimasta coinvolta mercoledì scorso lungo la Ss240, alle porte di Mezzolago.

Tantissimi i ledrensi che si sono riuniti in chiesa e sul sagrato esterno; tra loro, anche i giovani calciatori della "Settaurense", la squadra di calcio di Storo nella quale gioca il figlio minore di Sabrina, Gabriele, assieme ad altri convalligiani.



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