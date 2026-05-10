Base jumper perde il controllo della vela a Dro: portato con l’elicottero al Santa Chiara

DRO. Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi, 10 maggio, in località Gaggiolo, nel territorio di Dro, dove un base jumper italiano è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della vela durante la fase di atterraggio del proprio volo.

L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è scattato intorno alle 11.45, quando alcuni presenti hanno assistito all’impatto e richiesto l’intervento dei soccorsi. Secondo le prime informazioni, il base jumper avrebbe perso il controllo della vela poco prima di toccare terra, schiantandosi violentemente al suolo.

La Centrale Unica di Emergenza ha disposto l’intervento dell’elicottero sanitario e ha attivato contemporaneamente alcuni operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino che si trovavano già in zona per un corso di formazione.

L’elicottero è atterrato direttamente nell’area del target di atterraggio. Il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria hanno raggiunto il ferito, rimasto sempre cosciente, provvedendo alla sua immobilizzazione con la barella spinale prima del trasferimento in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.