CITTA’ DEL VATICANO. E' stato inaugurato poco fa in Piazza San Pietro il presepe offerto da Grado, in provincia di Gorizia, ed è stato illuminato il maestoso abete rosso, alto 29 metri, proveniente da Ledro. La cerimonia è stata presieduta dal cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato vaticano, alla presenza di suor Raffaella Petrini, segretario generale.

Erano presenti le delegazioni provenienti dalla due città donatrici, dalla Regione Friuli e dalla Provincia autonoma di Trento, oltre all'arcivescovo di Gorizia mons. Carlo Roberto Maria Redaelli e quello di Trento mons. Lauro Tisi, tutti ricevuti stamane in udienza dal Papa.

















L'albero di Natale di Ledro acceso in piazza San Pietro L'albero di Natale di Ledro acceso in piazza San Pietro - foto Vatican News

Il presepe di Grado è ambientato nella grande laguna vivente, ricca di oltre un centinaio di 'mote', cioè di piccoli isolotti, che si estende accanto all'isola, con la Natività che trova spazio all'interno di un "casone”, la caratteristica costruzione di canne abitata dai pescatori.

Per quanto riguarda la scelta dell'abete rosso proveniente da Ledro, il servizio di custodia forestale ha osservato le richieste del Servizio Giardini e Ambiente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, cioè che l’albero venisse scelto fra quelli collocati in un punto facilmente raggiungibile e ben rivestito da rami. Da lì, il trasporto eccezionale con un tir per oltre 600 chilometri fino al Vaticano.

La selezione – si è affrettata a rimarcare la comunicazione vaticana – «è stata fatta nel rispetto della sostenibilità, individuando pertanto alberi più maturi, il cui prelievo rappresenta un naturale ricambio».

