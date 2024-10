Torna "Teatro a gonfie vele", da novembre a febbraio le proposte per i ragazzi

TRENTO. Si aprirà domenica 3 novembre al teatro parrocchiale di Dro, con lo spettacolo "Il Gran ventriloquini" della compagnia Madame Rebiné, la diciasettesima edizione di "Teatro a gonfie vele", una stagione di teatro ragazzi organizzata dai Comuni dell'Alto Garda con il Coordinamento teatrale trentino.

La direzione artistica per il terzo anno consecutivo è stata affidata alla compagnia Bottega Buffa CircoVacanti di Trento, che ne ha curato il programma. Fra teatro di figura, circo-teatro e teatro d'attore - si legge in una nota - con spettacoli di ampio respiro nazionale, proposti da compagnie storiche come La Piccionaia di Vicenza e da altre emergenti come Divisoperzero di Roma.

La proposta di "Teatro a gonfie vele" non segue un'unica direttrice ma diverse rotte alla ricerca di mondi fantastici con personaggi e storie stra-ordinarie per accompagnare la crescita di bambine e bambini e di adulti che non hanno perso la voglia di crescere.

"Teatro a gonfie vele" diventa in questo senso un invito a partire, a lasciare il proprio porto sicuro, per ritornarci, magari un pochino cambiati e umanamente migliori, dopo aver vissuto una bellissima avventura a stretto contatto con l'alterità.

Gli appuntamenti in programma si svolgeranno di domenica pomeriggio alle ore 16.30, da novembre a febbraio.

Dopo la pièce d'apertura ci saranno "Clownerentola" della Bottega Buffa Circo Vacanti (24 novembre al Centro culturale di Locca), "Pinocchio. Una bugia vera" del Teatro Fuori Rotta (1° dicembre al Teatro Don Bosco di Tenno), "Naso d'argento" di Progetto g.g. (15 dicembre al Teatro Don Bosco di Riva del Garda), "La bella e il bestiolino" di Teatro al quadrato (12 gennaio all'auditorium oratorio di Arco), "Ale e i boschi" della Piccionaia (26 gennaio al Centro culturale di Locca), "Gli stivali di Amanda" della compagnia teatrale Mattioli (2 febbraio alla Casa della comunità di Nago-Torbole) e "Officina Prometeo" di Divisoperzero (16 febbraio all'auditorium conservatorio di Riva).

La rassegna è stata presentata questa mattina, 15 ottobre, nel corso di una conferenza stampa da Sara Balduzzi (vicesindaca e assessora alla cultura del Comune di Nago-Torbole), Michela Simoni (direttrice del Coordinamento Teatrale Trentino), Ginetta Santoni (assessora del Comune di Dro) e Veronica Risatti (direttrice artistica della rassegna, Bottega Buffa CircoVacanti), con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte.