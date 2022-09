Il maialino "influencer" da 540 mila follower sbarca in Val di Ledro: nato con una malformazione e «salvato» dalla coppia che ha un agritur in Veneto

LEDRO. Salvare per salvarsi è un’ancora alla quale possiamo aggrapparci quando un animale ha la capacità di farci sentire ricchi di un affetto incondizionato. Lo stesso amore che alimenta, giorno dopo giorno, il cuore di Pumba, maialino nano vietnamita che nei giorni scorsi ha respirato l’aria di Ledro assieme alla famiglia.

Nato nel giugno 2020 con una malformazione genetica che gli avrebbe impedito di vivere tra i suoi simili, è stato adottato da colui che oggi è la sua bussola affettiva: Charley Rama, 26enne cogestore con il padre dell’agriturismo «Angolo di Paradiso» a San Pietro Vecchio, in provincia di Vicenza.











Pumba, il maialino influencer in Val di Ledro Pumba, il maialino influencer in Val di Ledro

«Pumba è nato durante il primo lockdown nel nostro agriturismo - ha raccontato Charley, giunto a Ledro con la compagna Anna, la cagnolina Liupa Laika, la gatta Alaska e il fratello Johnny con la fidanzata Francesca - nonostante lo svezzamento materno, a due mesi il suo corpo non aveva raggiunto le dimensioni tipiche della sua specie. Pumba non sarebbe sopravvissuto in natura. Era un periodo delicato in famiglia: mia madre Maria Alda stava lottando contro un male feroce e le cure la debilitavano. L’apprensione mi ha spinto a salvare Pumba: eppure, è stato lui a salvare noi e ad alleviare la sofferenza di mia madre. Si è instaurato tra loro un legame intimamente profondo, emozionante. Non vedevano l’ora di stare assieme. Iniziai a condividere via social la vita di tutti i giorni nella natura e, al tempo stesso, i valori trasmessi dai miei genitori».

Charley ed Anna Baldato, compagna da nove anni, convivono dall’aprile 2021: passo che li ha portati ad accogliere Pumba tra le loro mura di casa e adottare Liupa Laika, una dolce cagnolina dal passato pieno di paure, estremamente protettiva verso Pumba. In quest’amore, pilastro della quotidianità, c’è spazio anche per Alaska, una micia vispa ma coccolona adottata un anno fa. Charley, Anna e i loro tre amici a quattro zampe vivono le loro avventure nel segno della madre Maria Alda.

Nei giorni scorsi sono tornati in Trentino, una delle mete predilette per le loro escursioni e hanno passeggiato sulle rive del lago e ammirato le cime ledrensi. La camminata panoramica di Bezzecca sembra essere piaciuta persino a Pumba, anche se avrebbe preferito stare comodo nello zaino portato in spalle da Charley come quando, nell’autunno 2020, visitarono Passo Stalle e il lago di Sorapis (e il suo musetto bucava il candore della neve, come racconta il libro «Pumba, per gli amici Pumbino» lui dedicato).

«Abbiamo visitato anche Fai della Paganella - ha aggiunto Charley - ci è piaciuta molto anche la Valle dei Laghi. Ledro ci ha ricordato l’escursione in Valle d’Aosta, dove Pumba poteva passeggiare nel verde».

I viaggi e le avventure di Pumba, Alaska e Liupa Laika sono seguiti da quasi 540 mila follower sui social e proprio in questi giorni «Panorama» ha dedicato a questa particolarissima famiglia un reportage di quattro pagine. «Siamo giunti a Ledro su consiglio delle persone che ci seguono via social - conclude Charley - è un luogo da raccontare, dove potersi rilassare in serenità con i propri animali. Torneremo».