Il dolore per la morte dei coniugi romagnoli a Dro: lasciano tre figlie

DRO. Una intera comunità è sotto shock a Sarsina (Forlì-Cesena), per la tragedia della strada in cui hanno perso la vita i coniugi Silvia Ruscelli, 47 anni, e Ugo Beltrami, 49 anni: stavano salendo in moto verso la Trentino Music Arena per andare al concerto di Vassco Rossi, quando si sono scontrati frontalmente con un camion.

La signora era oncologa al'ospedale Bufalini di Cesena, lui lavorava come geometra a Mercato Saraceno: la coppia lascia tre figlie.

Erano due persone molto note nel piccolo centro della Romagna, vicino a Cesena: si impegnavano anche come volontari in parrocchia.

Ieri pomeriggio erano partiti qualche attimo prima dall'hotel «Eden» di Dro che li stava ospitando in questi giorni: hanno percorso poche centinaia di metri in sella alla loro motocicletta, una Kawasaki 1000, prima dello scontro fatale.

Per cause ancora da accertare la loro moto, in fase di sorpasso, è sbandata e si è infilata sotto un pesante autoarticolatoche stava proseguendo la sua marcia verso Trento. Nonostante un disperato tentativo di frenata Ugo Beltrammi e Silvia Ruscelli non hanno potuto evitare l'urto con la parte posteriore del grosso camion, con la moto che si è infilata sotto il pesante mezzo.

Un impatto terribile che non ha lasciato scampo ai due centauri che sono spirati praticamente sul colpo riportando delle ferite mortali alla testa (i caschi sono finiti ad alcune decine di metri dai corpi ormai esanimi).