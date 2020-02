Un incendio è scoppiato in un albergo a Locca di Concei: si tratta dell’Hotel Adriana, accanto al centro culturale del paese (Foto Salvi).



A dare l’allarme sono stati i titolari, che erano in albergo: hanno sentito una forte esplosione, avvenuta nell’area wellness, al piano interrato.



Sul posto sono arrivati vigili del fuoco da tutti i corpi della val di Ledro, da Riva, Arco e Storo: in tutto una ventina di uomini e quattro o cinque autobotti.



L’intervento immediato dei vigili del fuoco ha consentito di limitare i danni più grossi alla zona wellness della struttura, un family hotel che comunque in questa stagione è chiuso.



Fumo e fuliggine si sono però propagati nell’intero piano terra, dove è ospitato anche il bar.



Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, anche se le modalità fanno pensare a un cortocircuito.