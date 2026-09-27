BOLZANO. Un oro, un bronzo e otto Medallions for Excellence. L’Alto Adige torna dai WorldSkills 2026 di Shanghai con un risultato di rilievo. A guidare la squadra è stato Liam Fiechter, di Casateia-Racines, che ha conquistato il titolo di campione mondiale nella categoria grafico multimediale.

Fiechter ha chiuso la competizione con 747 punti, il miglior risultato dell'intera squadra altoatesina, ottenendo anche il riconoscimento di “Best of Nation”. Sul podio è salito anche Jonas Wenter, di Collepietra, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella competizione riservata ai falegnami.

Sono stati inoltre premiati con il Medallion for Excellence, riservato alle prestazioni superiori ai 700 punti, Michael Beneduce di Lana, Florian Feichter di Rasun-Anterselva, Franziska Gschnitzer di Mareta-Racines, Annika Kofler di Laives, Felix Larcher di Merano, Fabian Stolzlechner di San Giacomo in Valle Aurina e Matthias Widmann di Rodengo, oltre alla coppia formata da Jana Mair della Val Sarentino e Manuela Kerschbaumer di Velturno.

Dal 23 al 26 settembre, al National Exhibition and Convention Center di Shanghai, i migliori giovani professionisti provenienti da numerosi Paesi si sono confrontati in oltre 60 mestieri e professioni. L'Alto Adige ha partecipato con 15 concorrenti in 13 specialità. Il presidente della Camera di commercio di Bolzano Michl Ebner ha sottolineato come i risultati confermino il livello della formazione professionale altoatesina, mentre Jasmin Fischnaller, delegata di WorldSkills South Tyrol, ha evidenziato il lavoro di preparazione e lo spirito di squadra alla base dei risultati.