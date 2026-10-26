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VIPITENO. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, lunedì 26 ottobre, all'interno di un camion parcheggiato nell'area di servizio autostradale Sadobre, nel comune di Vipiteno.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire le circostanze del decesso.
Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un uomo di nazionalità straniera. Le cause della morte non sono ancora state accertate, anche se tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figura quella di un decesso per cause naturali.