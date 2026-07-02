VALLES. Tragedia nel pomeriggio di oggi nei boschi sopra Valles, nei pressi di malga Kurzkofel, dove un uomo di 63 anni, residente in paese, ha perso la vita in un drammatico incidente.

Secondo le prime informazioni, il 63enne stava aiutando il cognato durante alcuni lavori quando è stato improvvisamente travolto da un tronco. L'impatto non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, ma il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

I carabinieri della Compagnia di Bressanone hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e verificare le circostanze che hanno portato alla tragedia.