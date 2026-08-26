SAN VIGILIO DI MAREBBE. Incidente mortale nella mattinata di oggi, mercoledì 26 agosto, sul Piz da Peres, montagna che raggiunge i 2.507 metri di quota nel cuore delle Dolomiti, tra la val Badia e la zona di Plan de Corones.

L'allarme è scattato in mattinata e sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino di San Vigilio di Marebbe, impegnati nelle operazioni di soccorso e recupero.

Secondo le prime informazioni, nell'incidente una persona ha perso la vita. Al momento non sono ancora stati resi noti né l'identità della vittima né la dinamica che ha portato alla tragedia.

L'intervento dei soccorritori è ancora in corso e ulteriori dettagli sull'accaduto sono attesi nelle prossime ore.

(foto Ansa)