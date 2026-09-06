MERANO. Momenti di tensione nella serata di ieri, 5 settembre, nei pressi di parco Maia, dove la presenza di un uomo armato di machete ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Sono stati alcuni passanti, dopo averlo notato nella zona di via Schaffer, a chiedere aiuto. Non si registrano feriti.

Quando sono arrivati gli agenti della polizia, l’uomo non aveva più con sé il machete, del quale si era nel frattempo liberato. È stato comunque individuato, fermato e successivamente arrestato.

È quindi iniziata la ricerca dell’arma. La zona è stata temporaneamente interdetta per consentire agli agenti di controllare l’area attorno al parco, ma del machete non è stata trovata traccia durante le operazioni di ieri sera.

La svolta è arrivata questa mattina, quando un passante si è imbattuto nell’arma abbandonata e ha contattato la polizia. Il machete è stato così recuperato dagli agenti.