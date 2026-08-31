BRESSANONE. Una violenta grandinata ha colpito questa sera, 31 agosto, Bressanone e Varna, trasformando in pochi minuti strade, piazze e parcheggi in distese bianche. La precipitazione è stata particolarmente intensa e ha provocato problemi alla circolazione, con alcune strade temporaneamente non percorribili.

Le immagini diffuse sui social mostrano gli effetti del temporale: uno spesso strato di grandine ha ricoperto l'asfalto, accumulandosi anche davanti agli edifici e ai margini delle carreggiate. In alcuni punti l'acqua mescolata ai chicchi ha formato veri e propri accumuli, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli.

Numerosi gli interventi in corso da parte dei vigili del fuoco volontari, chiamati a fronteggiare le conseguenze dell'ondata di maltempo. La situazione viene seguita soprattutto nelle zone dove la grandine e l'acqua hanno creato maggiori difficoltà alla viabilità. Il fenomeno arriva al termine di una giornata nella quale le previsioni indicavano temporali tra il pomeriggio e la serata in Alto Adige.