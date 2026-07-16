BOLZANO. C'è un dato che racconta meglio di qualsiasi fotografia la portata di quanto accaduto questa mattina, 16 luglio, al Palazzo di giustizia di Bolzano: il crollo è avvenuto alle 6.24. Se fosse successo appena mezz'ora più tardi, quando magistrati, avvocati, cancellieri, forze dell'ordine e cittadini iniziano ad affollare corridoi e aule, oggi il bilancio sarebbe probabilmente stato quello di una delle più gravi tragedie civili degli ultimi anni. È questo il vero spartiacque della vicenda: non solo un edificio che cede, ma un disastro evitato per una questione di minuti.



Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi Bolzano, l'abbraccio fra i sopravvissuti al crollo del tribunale e i soccorsi



L'inchiesta aperta dalla Procura, con l'ipotesi di crollo colposo, dovrà stabilire se il cedimento sia stato provocato dai lavori di ristrutturazione in corso, da criticità strutturali pregresse o da una combinazione di fattori. Saranno i periti a chiarire perché il collasso dei pilastri abbia trascinato con sé circa un quarto dell'intero edificio, compresi l'atrio, l'aula della Corte d'Assise e i quattro piani superiori. Ma, ancora prima delle responsabilità penali, emerge una domanda più ampia: quanto è sicuro il patrimonio immobiliare della giustizia italiana?



