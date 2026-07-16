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BOLZANO. C'è un dato che racconta meglio di qualsiasi fotografia la portata di quanto accaduto questa mattina, 16 luglio, al Palazzo di giustizia di Bolzano: il crollo è avvenuto alle 6.24. Se fosse successo appena mezz'ora più tardi, quando magistrati, avvocati, cancellieri, forze dell'ordine e cittadini iniziano ad affollare corridoi e aule, oggi il bilancio sarebbe probabilmente stato quello di una delle più gravi tragedie civili degli ultimi anni. È questo il vero spartiacque della vicenda: non solo un edificio che cede, ma un disastro evitato per una questione di minuti.
L'inchiesta aperta dalla Procura, con l'ipotesi di crollo colposo, dovrà stabilire se il cedimento sia stato provocato dai lavori di ristrutturazione in corso, da criticità strutturali pregresse o da una combinazione di fattori. Saranno i periti a chiarire perché il collasso dei pilastri abbia trascinato con sé circa un quarto dell'intero edificio, compresi l'atrio, l'aula della Corte d'Assise e i quattro piani superiori. Ma, ancora prima delle responsabilità penali, emerge una domanda più ampia: quanto è sicuro il patrimonio immobiliare della giustizia italiana?