LAIVES. Vagava in evidente stato di ebbrezza all’interno di una galleria della statale 12, lungo il collegamento tra Laives e Bolzano, rischiando di essere investito dalle auto in transito. Quando i carabinieri sono intervenuti per soccorrerlo e mettere in sicurezza la strada, si è scagliato contro i militari. Protagonista un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Egna.

L’allarme è scattato nella tarda serata di domenica 25 ottobre, intorno alle 23.45, quando al numero unico di emergenza 112 è arrivata la segnalazione di un uomo che camminava all’interno della galleria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Egna, affiancati dai colleghi della Stazione di Laives. Alla vista delle pattuglie, il 32enne ha dato in escandescenze, aggredendo i militari, che sono riusciti a immobilizzarlo e riportare la situazione sotto controllo.

Durante la successiva perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato una cesoia, immediatamente sequestrata. Per l’uomo è scattato l’arresto e il trasferimento nelle camere di sicurezza del Comando provinciale di Bolzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’intervento ha consentito anche di scongiurare possibili incidenti lungo la trafficata arteria.

Nel corso dell’udienza per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per il 32enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana. Il processo è stato rinviato al 15 dicembre 2026 su richiesta della difesa. La posizione dell’uomo sul territorio nazionale è inoltre al vaglio dell’autorità di pubblica sicurezza per eventuali provvedimenti amministrativi. Resta ferma la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.