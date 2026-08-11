BOLZANO. Sono cinque le persone iscritte nel registro degli indagati nell’inchiesta sul crollo parziale del Palazzo di Giustizia di Bolzano. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per disastro colposo, affidando le indagini a due magistrati dell’Ufficio. Gli indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori.

La Procura di Bolzano ha inoltre nominato un consulente tecnico con un duplice incarico: individuare i rischi di ulteriori potenziali crolli e indicare le misure immediate da adottare, oltre a stabilire quali aree debbano essere sottoposte a sequestro per consentire gli accertamenti sulle cause del cedimento.

Dopo il sopralluogo è stato disposto il sequestro della parte centrale del Palazzo di Giustizia, quella interessata dal crollo. Gli approfondimenti peritali sulle cause potranno essere effettuati al termine della rimozione delle macerie e delle parti dell’edificio ancora pericolanti.

In accordo con i tecnici incaricati dalla Provincia di Bolzano, nelle parti rimaste integre dell'edificio sono stati installati sensori per monitorare costantemente eventuali cedimenti strutturali. È stato inoltre disposto il montaggio di un ponteggio con la funzione di stabilizzare la facciata centrale rimasta pericolante.

Proseguono intanto gli accertamenti tecnici per ricostruire le ragioni del crollo. La Procura ricorda che nei confronti delle cinque persone iscritte nel registro degli indagati vige il principio di innocenza.