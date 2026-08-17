SOPRABOLZANO. Da 119 anni la Ferrovia del Renon continua a viaggiare, attraversando generazioni e trasformazioni profonde nel modo di spostarsi. Era il 1907 quando il trenino effettuò la sua prima corsa, in un’epoca in cui l’automobile era ancora una rarità e il trasporto pubblico moderno muoveva i primi passi.

Per celebrare l’anniversario, il 13 agosto è stato organizzato un viaggio speciale sul trenino storico, con partenza da Soprabolzano, tappa a Maria Assunta e ritorno. Un percorso che ha permesso ai partecipanti di ripercorrere oltre un secolo di storia della mobilità altoatesina.

A raccontare origini, caratteristiche tecniche e curiosità della linea sono stati Martin Broy, responsabile dell’officina della Ferrovia del Renon, e l’esperto ferroviario Klaus Demar. Una storia che non appartiene soltanto al passato: i convogli continuano infatti a essere parte della mobilità quotidiana del Renon.

«La Ferrovia del Renon è storia, ma continua a funzionare», sottolinea l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider. La Provincia punta ora a garantirne il futuro attraverso veicoli più moderni e accessibili e un rinnovamento sostenibile della flotta.

Il trenino rappresenta così un caso particolare di patrimonio storico ancora vivo e operativo: nato agli inizi del Novecento, continua a trasportare passeggeri e a collegare il territorio. E il prossimo appuntamento è già dietro l’angolo: nel 2027 la Ferrovia del Renon compirà 120 anni.