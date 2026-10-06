BOLZANO. Sono meno gravi di quanto temuto inizialmente le condizioni dell’agricoltore altoatesino di 60 anni coinvolto nel pomeriggio di oggi, martedì 6 ottobre, nel grave incidente con il trattore avvenuto a San Pietro sopra Bolzano, nei pressi di Castel Roncolo. Le prime informazioni avevano fatto temere conseguenze molto serie, ma il quadro si è successivamente ridimensionato.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 16. Il trattore con un rimorchio carico di legname è uscito da un sentiero forestale, precipitando per circa 30 metri lungo un ripido pendio e ribaltandosi più volte. Il mezzo si è fermato soltanto grazie alla presenza di una strada sottostante. Contrariamente alle prime segnalazioni, il conducente non era rimasto incastrato nella cabina: è stato assistito dal medico d’urgenza e quindi trasferito in ospedale.

Particolarmente impegnativo è stato l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati non soltanto a collaborare nelle operazioni di soccorso, ma anche a mettere in sicurezza e recuperare il pesante mezzo agricolo. Sul posto hanno operato il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Bolzano e il Corpo permanente, insieme alle squadre del soccorso alpino Avs e Cnsas.

Le operazioni di recupero del trattore e del rimorchio si sono rivelate complesse. I vigili del fuoco hanno dovuto prima trasbordare l’intero carico di legname e successivamente raddrizzare i mezzi utilizzando paranchi, verricelli e un escavatore. Un intervento lungo e delicato dopo un incidente che, considerate la caduta di circa 30 metri e la dinamica, avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti. (foto vigili del fuoco)