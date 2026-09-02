NATURNO. Sei persone sono rimaste ferite questa mattina, mercoledì 2 settembre, in un incidente stradale avvenuto nel tunnel della circonvallazione di Naturno. Lo schianto si è verificato intorno alle 8.30 e ha coinvolto due automobili.

Secondo le prime informazioni, i due veicoli si sono scontrati frontalmente per cause ancora da chiarire. Nell'impatto sei occupanti hanno riportato ferite che, dalle prime indicazioni, sarebbero di lieve entità.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Naturno e Stava, impegnati anche a liberare dagli abitacoli le persone rimaste incastrate. I feriti sono stati assistiti dal personale sanitario e successivamente trasportati all'ospedale di Merano.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, il tunnel è stato completamente chiuso al traffico. La circolazione è stata deviata attraverso l'abitato di Naturno, con rallentamenti e disagi per gli automobilisti.

Sul posto sono intervenuti anche Croce Bianca, medico d'urgenza e carabinieri. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a ricostruire la dinamica dello scontro e a chiarire le cause dell'incidente.