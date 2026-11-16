BOLZANO. Una donna di circa 40 anni è morta venerdì pomeriggio all'interno della spa della piscina coperta comunale «Karl Dibiasi» di viale Trieste. Una tragedia che ha scioccato il personale della struttura comunale e, in particolare, l'operatore che, durante il consueto giro di controllo, ha aperto la porta vetrata del bagno turco del centro relax, trovando la donna priva di sensi. È morta poco dopo, mentre si cercava di rianimarla. È così finito in tragedia quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio di relax nel centro benessere cittadino.

Un pomeriggio che sembrava come tutti gli altri, con i frequentatori abituali della spa che si alternavano tra un trattamento e l'altro, nella consueta calma scandita dalla musica di sottofondo. Poi l'allarme lanciato dall'operatore che ha trovato la donna svenuta tra i vapori del bagno turco. È stato lui stesso a portarla all'esterno della cabina e, in attesa dei soccorritori, a praticare le prime manovre di rianimazione. Le manovre sono state poi proseguite dai sanitari del 118 non appena arrivati sul posto. Tutto inutile. Per la 40enne non c'è stato nulla da fare.

Comprensibile lo stato di sconforto del personale della Centro relax, che nulla ha potuto fare per salvarle la vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno avviato le indagini, effettuando i primi rilievi tecnico-scientifici anche all'interno del bagno turco. Resta da stabilire la causa del decesso e, proprio per questo, la salma è stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. L'ispezione cadaverica, infatti, non ha permesso di individuare elementi che potessero spiegare il decesso. Per farlo servirà l'autopsia e, al momento, nessuna ipotesi viene esclusa.

La donna sarebbe morta a causa di un malore, ma resta da accertare che cosa lo abbia provocato. Da stabilire se si sia trattato di una causa naturale, ipotesi che non può essere esclusa, oppure se siano intervenute più concause. L'autopsia servirà anche a comprendere se la donna avesse ingerito qualcosa, cibo o altro, prima di entrare nella spa, che possa aver contribuito al decesso.

Chi conosce la struttura dice che gli operatori, ogni dieci minuti, effettuano controlli nella sauna e nel bagno turco per verificare le condizioni degli ospiti. Un'attenzione che non è servita a salvare la vita alla donna.