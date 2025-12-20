MALLES. Una tragedia ha sconvolto ieri sera, 19 dicembre, l'Alta Val Venosta. Un ragazzino di 11 anni, le cui iniziali sarebbero J.A., è morto precipitando da una roccia molto scoscesa a Laudes, frazione di Malles. Il giovane si era avventurato sulla parete insieme a un coetaneo, in quella che doveva essere una semplice esplorazione trasformatasi in dramma.



L'amico che era con lui è stato immediatamente soccorso ed elitrasportato in ospedale, dove fortunatamente i medici hanno escluso lesioni gravi. Una tragedia nata per gioco, che ha gettato nel dolore profondo non solo la famiglia del piccolo., ma l'intera comunità di Laudes e della Val Venosta.



Sul posto sono intervenuti i soccorsi alpini e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Il cordoglio si è diffuso rapidamente in tutta la valle, dove la notizia ha lasciato sgomenti residenti e autorità locali.