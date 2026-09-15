BRESSANONE. È morta nella notte, all’ospedale di Bressanone, Adriana Nicolussi Moro, la donna di 92 anni che era stata investita ieri, lunedì 14 settembre, in via Dante, davanti alla caserma dei vigili del fuoco.

L’anziana, originaria di Castelrotto, era stata soccorsa dopo l’investimento e trasportata in ospedale. Le sue condizioni erano apparse gravi e, nonostante le cure, è deceduta durante la notte.

A investirla era stato un vigile del fuoco volontario che proprio in quei momenti era stato allertato attraverso il cercapersone e si stava recando in caserma per prendere parte a un intervento di emergenza.

L’allarme riguardava il tragico incidente avvenuto a ponte Widmann, dove era stato richiesto l’intervento dei soccorritori. L’investimento della 92enne si era verificato proprio davanti alla caserma di via Dante mentre il volontario rispondeva alla chiamata.

Con la morte della donna, dunque, si aggrava il bilancio della drammatica giornata di lunedì a Bressanone. (foto Fabio De Villa)