TERLANO. Un colpo partito accidentalmente dalla pistola di servizio di un agente della polizia locale ha danneggiato un muro degli uffici comunali di Terlano. L'episodio, avvenuto martedì 27 ottobre durante l'orario di pranzo, è stato confermato dal sindaco Hansjörg Zelger.

In quel momento nei locali si trovavano quattro agenti e diversi dipendenti comunali. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se alcuni presenti sono rimasti sotto shock. Secondo quanto riferito dal sindaco, l'arma non avrebbe dovuto essere carica e non è ancora chiaro per quale motivo l'agente la stesse maneggiando.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti. L'agente coinvolto è attualmente in congedo per malattia e, al suo rientro, dovrà affrontare un procedimento disciplinare. Anche un funzionario e un collega presenti durante l'accaduto sono stati seguiti dal servizio psicologico statale.

Le armi degli agenti sono state confiscate. Il Comune ha inoltre disposto un rafforzamento delle regole per la custodia delle armi, con l'obiettivo di evitare il ripetersi di episodi simili. Il sindaco ha definito l'accaduto molto grave, sottolineando la necessità di garantire la sicurezza dei dipendenti.